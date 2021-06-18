Названы территории Кузбасса, где выявили 102 новых случая коронавируса

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 18 июня. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Кузбассе, по данным оперштаба, за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 102 человек.

Больше всего случаев зарегистрировано в Кемерове - 33 зараженных. На втором месте Новокузнецк - 12 пациентов. По девять - в Междуреченске и Юрге. Восемь зарегистрировано в Осинниках. Семь человек - в Прокопьевске. Четверо - в Кемеровском МО. Три заболевших - в Гурьевском МО. По два - в Белове, Калтане, Мысках и Таштагольском МР. По одному - в Анжеро-Судженске, Ленинске-Кузнецком, Крапивинском МО, Мариинском МР, Прокопьевском МО, Промышленновском МО, Топкинском МО, Юргинском МО, Яшкинском МО.

Всего за весь период в Кемеровской области зарегистрировано 38 328 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 36 842 выздоровели, 768 скончались, 2397 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.