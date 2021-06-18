Власти Кузбасса сообщили об увеличении выплат на детей от 3 до 7 лет. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Порядок и механизм определения размера ежемесячной выплаты на ребенка от 3 до 7 лет изменился в 2021 году. Об этом сообщили в пресс-службе администрации правительства Кузбасса.

В прошлом году выплата была 50% прожиточного минимума на ребенка. Теперь учитывается материальное благополучие семьи. Будут исключать тех, у кого несколько квартир или машин, кто не нуждается, но претендует. Также будет отказано тем, у кого теневая занятость.

В законе предусмотрено исключение для тех родителей, у которых доходы отсутствовали по уходу за ребенком в возрасте до трех лет или за ребенком-инвалидом, престарелыми гражданами, срочная служба в армии, очное обучение в вузе.

Кроме того, если выплата была назначена по прежним причинам, но по новым критерием семья не проходит на получение, выплачивать будут до окончания срока действия.

Ежемесячная выплата на ребенка от 3 до 7 лет выделяется семьям со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума , сейчас — 10 727 рублей.