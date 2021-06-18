Tele2 запускает образовательный портал

Фото: пресс-служба Tele2.

Мобильный оператор Tele2 запустил образовательную онлайн-платформу, где можно получать знания и навыки в программировании, информатике, анализе данных и других IT-компетенциях.

Для обучения на образовательном портале клиентам Tele2 потребуется зарегистрироваться на сайте skill.tele2.ru и выбрать интересующую тему. Большинство онлайн-курсов на портале Skill.Tele2 представлены бесплатно. Для специалистов, которым требуются более профессиональное и углубленное изучение предмета, доступны материалы по подписке. Лекции подготовлены опытными бизнес-практиками и преподавателями ведущих вузов страны, экспертами проектов Computer Science Centеr, Geek Brains, Stepik и «Лекториум».

Пользователи платформы Skill.Tele2 могут выбрать удобный график обучения. Для закрепления знаний предусмотрены контрольные вопросы, тесты и практические задания.

«Мы хотим, чтобы посетители образовательного портала Tele2 не только получали навыки, но и могли применить их на практике, поэтому собрали самый актуальный и востребованный контент. Базовый набор курсов, представленный на нашей онлайн-платформе, закладывает фундамент для дальнейшей специализации и трудоустройства в IT-сфере, бизнесе, маркетинге, дизайне», – рассказал Олег Решетин, директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2.