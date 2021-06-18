Известные российские писатели приедут в Кемерово на книжный фестиваль

Фото: пресс-служба АПК.

26 и 27 июня, на Театральной площади у фонтана, в самом центре Кемерова, впервые начнет свою работу фестиваль российского масштаба «Книжная площадь».

Фестиваль пройдет в рамках 300-летия Кузбасса при поддержке Губернатора Кузбасса Сергея Евгеньевича Цивилева, Министерства культуры РФ, Российского фонда культуры, Российского книжного союза, Министерства культуры и национальной политики Кузбасса, Ассоциации деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению «Растим читателя», кузбасской региональной общественной организации «Молодые профессионалы библиотечного дела», государственной библиотеки Кузбасса для детей и молодежи, государственной научной библиотеки Кузбасса им. В.Д. Федорова, государственной специальной библиотеки Кузбасса для незрячих и слабовидящих, дирекции инновационных творческих проектов Кузбасса, кузбасского центра искусств, некоммерческого библиотечного партнерства «Кузбасские библиотеки», Союза писателей Кузбасса.

Гости фестиваля - популярные писатели, лауреаты литературных премий, художники-иллюстраторы, литературные обозреватели, блогеры, среди которых такие известные персоны как: Алексей Сальников, Денис Драгунский, Ольга Громова, Нина Дашевская, Александра Литвина, Вадим Панов, Юлия Лавряшина, Дмитрий Гасин и многие другие. Специальные гости – актриса театра и кино, теле- и радиоведущая, театральный педагог Яна Поплавская и «Миссис Земной шар» Ксения Кривко.

В течение двух дней будут работать множество разных локаций для взрослых и детей: «Книжные истории», «Писательские истории», «Истории+1», «Красивые истории», «Рисованные истории», «Истории про истории», «Этноистории».

Кузбасский фестиваль «Книжная площадь» - это знакомство с российской книжной культурой, ярмарка популярных книжных издательств и новый формат взаимодействия с читателями! В городах и районах Кузбасса пройдут «Книжные гастроли», жители смогут встретиться и пообщаться с писателями.

Первые камерные встречи с гостями фестиваля начнутся в государственных и муниципальных библиотеках, культурных пространствах, учебных заведениях уже 25 июня.