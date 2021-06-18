Из-за сообщений о бомбе в Новокузнецке массово эвакуировали детсадовцев. Фото:Instagram/nvkzdtp.

В Новокузнецке 18 июня произошла массовая эвакуация. Появилась информация о минировании. Работников и детей вывели из детских садов, очевидцы опубликовали видеозаписи. На кадрах видно, что учреждения обследовали правоохранители.

Детей на улице Сеченова, 6А вывели из садика во время сон-часа. Эвакуация проходила в разных районах города. Как оказалось, что электронные письма о минировании получили 12 детских садов и одна школа. Специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося.