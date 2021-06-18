К 300-летию Кузбасса благоустроят более тысячи дворов. Фото: АПК.

В Кузбассе ведется благоустройство в рамках проекта «Формирование городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Об этом рассказали в администрации правительства Кузбасса.

«С начала 2019 и до конца 2021 года в Кузбассе благоустроят 1022 двора. Это те преобразования к юбилею региона, которые люди могут почувствовать, буквально выйдя из дома», — сообщил министр жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса Олег Ивлев.

В Кемерове планируют отремонтировать 70 дворов. Сейчас идет капремонт в 24 дворах, 22 придомовые территории уже готовы. В Новокузнецке благоустроят 80 придомовых территорий. На 37 объектах идет монтаж бордюрного камня, на 21 уже укладывают асфальт.

В Гурьевске в шести дворах уложат асфальт, установят скамейки и урны, озеленят территории. В двух дворах ремонтные работы уже завершены. В Салаире работы по благоустройству идут во дворах по улицам Молодежная и Коммунистическая.

В Прокопьевске капитально отремонтируют 51 двор. Ремонтные работы завершат в июле. В 2021 году в Кузбассе благоустроят 300 дворов и 71 общественное пространство. Работы будут завершены в октябре 2021 года.