В Кузбассе мэр рассказал о штрафах для руководителей, чьи сотрудники заболели COVID-19. Фото: Instagram/amamaev_prk.

В Прокопьевске глава города Андрей Мамаев сообщил итоги штаба по коронавирусу. В нем участвовали представители власти, руководители городских служб и предприятий, работники которых заразились коронавирусом.

На своей личной странице в Instagram мэр города рассказал, что на предприятиях с двумя и более заболевшими будут проводить эпидемиологическое расследование. Если Роспотребнадзор выявит нарушения, тогда выпишут штраф от 250 тысяч рублей, также могут приостановить деятельность.

Для избежания очередности со следующей недели добавят еще три пункта вакцинации. Уже вакцинированы 17 800 горожан. Жителей призвали соблюдать масочный режим.