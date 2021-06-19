В Кузбассе снова прогнозируют град

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Синоптики Кемеровского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупредили жителей региона, что в предстоящие выходные погода будет нестабильной.

Днём 19 июня и все сутки 20 июня на территории Кузбасса ожидаются дожди, местами – грозы и град. При этом при грозах местами прогнозируются сильные дожди и усиление ветра при порывах до 17-22 метров в секунду.

Что касается субботы, 19 июня, то в дневное время ожидается до +28,+33°С. Порывы ветра южные и могут достигать 18 м/с.

В воскресенье, 20 июня, ночью будет до +10,+15°С, при этом на севере Кузбасса температура опустится до +4,+9 градусов, днем прогнозируется до 15-20° тепла, местами - до +25°С.

Кроме того, предупреждают синоптики,19 июня в Топкинском, Промышленновском, Ленинск-Кузнецком районах Кемеровской области ожидается высокая пожароопасность (4 класс горимости).