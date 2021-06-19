В Кузбассе выявили 106 новых случаев коронавируса, четыре человека умерли

Оперштаб области опубликовал последние новости по ситуации с коронавирусом. Согласно этим данным, на 11.00 субботы, 19 июня, в Кузбассе выявлено 106 новых случаев заражения. Всего на сегодняшний день лечение от коронавируса получают 756 пациентов.

За минувшие сутки от двусторонней полисегментарной пневмонии — осложнения ковида - умерли четыре человека: двое из Кемерова и двое из Новокузнецка. Среди кемеровчан - женщина 1940 года рождения и мужчина 1958 года рождения, умершие новокузнечане — женщина 1932 года рождения и мужчина 1938 года рождения.

Ткакже 64 пациента выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 36906 человек вылечились от коронавируса.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находится 2831 человек.