Кемерово
Еще
Кемерово
Еще
Премия Рунета-2020
Кемерово
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия19 июня 2021 8:04

В Кузбассе самолет Л-410 совершил жесткую посадку: есть погибшие и пострадавшие

Екатерина САРДАКОВАЕкатерина САРДАКОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)

В субботу, 19 июня, в Кемеровской области на аэродроме «Танай» близ села Журавлево Кемеровской области совершил жесткую посадку самолет Л-410 во время тренировочного полета со спортсменами-парашютистами.

На борту двухмоторного легкого самолета находилисьоколо 20 человек.

Предварительной информации, причиной авиакатастрофы стал отказ двигателя, в результате чего командир корабля принял решение совершить посадку на подходящей поверхности.

В результате жесткой посадки семь человек, в том числе два пилота, погибли, 12 человек - пострадали, получив травмы различной степени тяжести.