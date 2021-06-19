В Новокузнецке состоится бесплатный концерт под открытым небом

В Новокузнецке в воскреснье, 20 июня, с 17.00, на открытой площадке Губернаторского джаз-клуба «Геликон» на улице Покрышкина, 4 состоится бесплатный концерт для горожан. Как ответили, в пресс-службе администрации Новокузнецка, музыкальный вечер станет подарком для всех жителей и гостей города. Публика всех возрастов в очередной раз сможет насладиться живой музыкой под открытым небом.

В течение двух часов будет выступать уже всеми известный и полюбившийся муниципальный духовой оркестр Губернаторского «джаз-клуба» Геликон», «Новый Кузнецкий биг-бэнд», дирижер Сергей Шестаков.

В исполнении духовых инструментов прозвучат вальсы, фокстроты, польки и многое другое.