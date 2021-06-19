Губернатор Кузбасса выразил соболезнования родным погибших в крушении самолета

Фото: предоставлено очевидцами. Фото: Екатерина САРДАКОВА

В субботу, 19 июня в результате жесткой посадки самолета L-410 в Кузбассе погибли четыре человека, еще 15 травмированы (четверо в тяжелом состоянии, 11 - средней степени тяжести).

Губернатор Кубасса Сергей Цивилев на своих страницах в социальных сетях написал об этом происшествии и добавил, что это был тренировочный полет.

Также глава региона выразил соболезнования семьям погибших.

- Это страшное горе для близких погибших. Кузбасс скорбит вместе с вами, - написал Сергей Цивилев.