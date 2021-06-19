В бассейне нового кузбасского спорткомплекса утонул парень

Фото: пресс-служба администрации Белова.

В субботу, 19 июня, в Белове произошла трагедия: здесь в новом физкультурно-оздоровительном колмплексе "Металлург", открытом только осенью 2020 года, погиб посетитель бассейна. Об этом сообщили в Следственном комитете Кемеровской области.

По предварительным данным, 27-летний житель Белова, плавая в бассейне, неожиданно ушел под воду. Очевидцами происшествия стали дети, которые сразу бросились бежать за инструктором. Он и вытащил посетителя из воды, а затем стал его откачивать до приезда медиков. Увы, в больницу парня доставить не успели: он скончался по дороге в машине скорой помощи.

В настоящее время Следком Кузбасса проводит по данному факту доследственную проверку: в бассейне на месте работает следственная группа, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Причину смерти пострадавшего установит судебно-медицинская экспертиза.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.