В воксресенье в Кузбассе резко снизится температура

Фото: Надежда Бойкова.

Синоптики Кемеровского гидрометцентра предупредили кузбассовцев о смене погоды: в воскресенье, 20 июня, в Кузбассе произойдет резкое снижение температуры, примерно на 15-20 градусов.

Так, если в субботу, столбики термометров поднимались до +29... +33 градусов, то завтра температура понизится до +13... +18 градусов и лишь местами до + 23 градусов. Кроме того, 20 июня 2021 года на территории Кемеровской области ожидаются дожди, местами грозы, град, при грозах местами сильные дожди, усиление ветра при порывах до 17-22 метров в секунду.

- В воскресенье ожидается прохождение холодного атмосферного фронта. Температура начнет понижаться, и в ночь на понедельник будет в пределах +4...+9 градусов, днем +18...+23 градуса, - сообщили в Кемеровском гидрометцентре. .

В начале следующей недели свое влияние на погоду в области продолжит оказывать частный циклон, будет прохладно и пасмурно.