Жители 77 улиц Кемерова остались без электричества из-за грозы

Фото: Вячеслав АЙКИН.

Гроза, пронесшаяся над Кемерово в восьмом часу вечера субботы, 19 июня, и сопровождавшаяся сильным ветром, привела к нарушению электроснабжения в 1986 домах на 77 улицах города, в основном частного сектора. Об этом сообщили в пресс-службе администрации областного центра.

Также в диспетчерскую службу поступило более 250 обращений на отсутствие электроэнергии, 26 обращений – на поваленные и перегородившие дороги деревья.

К полуночи последствия грозы частично устранены. В Рудничном районе, например, электроснабжение восстановлено в полном объеме – в 657 частных и 5 многоквартирных домах. В Кировском - пока в 683 домах.

Над устранением неполадок с подачей электроэнергии работают шесть бригад Горэлектросети, еще две бригады должны включиться в работу в ближайшие часы. Три экипажа Кемеровской службы спасения задействованы в уборке поваленных деревьев.

Восстановительные работы продолжаются.