Коронавирус в Кузбассе: названы территории с новыми заболевшими

Фото: «Комсомольская правда»

Третий день подряд в регионе выявляется более ста случаев заражения коронавирусной инфекцией.

По данным оперативного штаба, на утро 20 июня ее выявили еще у 119 человек. По территориям они распределились так: Кемерово - 20, Новокузнецк - 17, Междуреченск - 13, Мыски - 11, Прокопьевск - 10, Юрга - 8, Осинники - 6, Белово и Березовский - по 5, Анжеро-Судженск и Киселевск - по 4, Калтан - 3, Ленинск-Кузнецкий, Кемеровский муниципальный округ, Новокузнецкий муниципальный район, Топкинский муниципальный округ и Яшкинский муниципальный округ - по 2, Полысаево, Беловский муниципальный район и Прокопьевский муниципальный округ – по 1.

Выздоровели 62 пациента. А всего с начала пандемии в Кузбасса от коронавируса вылечились 36968 человек.

Продолжают получать медицинскую помощь в регионе 810 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 3112 человек.