Число умерших от коронавируса в Кузбассе достигло 775

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По данным оперативного штаба, за прошедшие сутки скончались еще трое больных, у которых ранее была выявлена коронавирусная инфекция.

Сообщается, что у проживавшего в Новокузнецком районе мужчины 1950 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. У мужчины 1949 года рождения из Киселевска развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии центральный нервной системы. У мужчины 1950 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы.

Всего на утро 20 июня в Кузбассе зафиксировано 775 случаев смерти от коронавирусной инфекции.