Губернатор Кузбасса поздравил медиков с профессиональным праздником

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«Ваша работа - одна из самых гуманных, трудных и ответственных, ведь вы ежедневно стоите на страже жизни и здоровья людей, - подчеркнул Сергей Цивилев, обращаясь к медработникам Кузбасса. - Для нас очень важно, чтобы наши жители получали качественную и своевременную медицинскую помощь, а работники здравоохранения трудились в достойных условиях. И мы продолжим уделять этой работе особое внимание, чтобы наша система здравоохранения вышла на качественно новый уровень».

В поздравлении глава региона напомнил, что прошлом году в здравоохранение Кузбасса было вложено 66,5 миллиардов рублей из всех источников. А в целом в рамках подготовки к 300-летию Кузбасса обновлено более 200 объектов здравоохранения, закуплено более 30 тысяч единиц современного оборудования, медорганизации региона получили 39 передвижных комплексов - флюорографов, маммографов, ФАПов и стоматологических комплексов, а также более 100 новых «скорых» и 13 реанимобилей. В этом году по программе модернизации первичного звена здравоохранения в Кузбасс уже поступила 51 машина высокой проходимости для работы в сельских территориях или малых городах.