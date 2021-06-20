Губернатор Кузбасса посетил пострадавших при крушении самолета

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Об этом он рассказал на своей странице в социальных сетях.

Сейчас одиннадцать человек из числа пострадавших в аварии в районе аэродрома на Танае проходят лечение в Центре охраны здоровья шахтёров в Ленинске-Кузнецком, пять из них в реанимации. Двоих привезли в городскую больницу Кемерова №3. Ещё двое отказались от госпитализации.

«За жизни и здоровье пострадавших борются опытные врачи, которые много раз спасали и восстанавливали наших горняков и участников серьёзных ДТП. Все, с кем пообщался, держатся хорошо. Очень сильные люди. Скорейшего выздоровления! Поможем всем необходимым», - написал Сергей Цивилев после общения с персоналом лечебных учреждений и госпитализированными после аварии.