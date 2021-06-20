Лучшим психиатром России признан врач из Кузбасса

Фото: Министерство здравоохранения Кузбасса

Центральная конкурсная комиссия Министерства здравоохранения Российской Федерации подвела итоги «Всероссийского конкурса врачей 2021».

Этот конкурс проводится в три этапа. Сначала выдвижение врачей по всем номинациям осуществляется коллективами организаций. Критерии - профессиональные качества претендентов. Кроме того, кандидаты в лучшие врачи могут представляться в порядке самовыдвижения. На втором этапе формируются конкурсные комиссии органов государственной власти, государственных академий наук и других организаций, в ведении которых находятся медицинские организации. На третьем, завершающем этапе, конкурсантов оценивает Центральная конкурсная комиссия в Москве.

Как уточнили в министерстве здравоохранения Кузбасса, в нынешнем году на третий этап поступило 609 заявок из 58 субъектов страны и 8 федеральных органов исполнительной власти. Всего победителей и призеров выбирали в 29 номинациях.

В номинации «Лучший психиатр» первое место занял заведующий мужским психиатрическим отделением № 6, врач ГБУЗ «Новокузнецкая клиническая психиатрическая больница» Анатолий Кондратов.

Также у кандидатов от кузбасского здравоохранения в активе есть и третье место - в номинации «Лучший инфекционист» его присудили заведующей стационарным отделением, врачу ГБУЗ «Кузбасский клинический кожно-венерологический диспансер» Ирине Егошиной.