В Кузбассе осудили наркоторговца из Тывы

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

Он пытался организовавшего поставку в регион около 1,8 килограмма гашиша. Для поимки злоумышленника пришлось провести спецоперацию.

Осенью прошлого года сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Новокузнецку получили оперативную информацию о том, что на территории города неустановленная группа лиц сбывает наркотическое средство гашиш. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что очередная партия наркотика будет доставляться в Кузбасс из Республики Тыва на автомобиле «Тойота Камри». На Ильинском шоссе Новокузнецка инспекторы ДПС при силовой поддержке отряда специального назначения «Гром» остановили данную иномарку под управлением 34-летнего мужчины. Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области, при обследовании салона были обнаружены тайники, где находились 69 пакетов с веществом растительного происхождения темно-зеленого цвета. В итоге подтвердилось, что это гашиш общей массой около 1 800 граммов. По данному факту завели уголовное дело. Жителя города Кызыл обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 - ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Новоильинский районный суд города Новокузнецка признал фигуранта виновным и приговорил его к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.