Кузбассовец после звонка «из банка» лишился более миллиона рублей

Фото: архив газеты «Комсомольская правда»

В дежурную часть отдела полиции «Центральный» УМВД России по городу Кемерово обратился 37-летний местный житель. Он рассказал, что ответил на звонок мужчины, представившегося сотрудником службы безопасности банка и сообщившего, будто мошенники пытаются оформить на его имя крупный заем. Звонивший порекомендовал для предотвращения хищения денег в кратчайшее время через онлайн-приложение переоформить заявку, а полученные средства перевести на «безопасный счет». Доверившись «профессионалу», кемеровчанин выполнил все инструкции, перечислив около 1 100 000 рублей. После этого звонивший перестал выходить на связь.

Сейчас сотрудники уголовного розыска проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление подозреваемого. Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области, следователем отдела полиции «Центральный» УМВД России по г. Кемерово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Согласно санкциям данной статьи, максимальная мера наказания составляет 10 лет лишения свободы.