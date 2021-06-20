В начале недели в Кузбассе будет прохладно и пасмурно

Фото: Тимур ХАНОВ

Такой прогноз дали синоптики Кемеровского центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды. Особенно похолодает в ночную пору. Так, в понедельник, 21 июня, в это время суток ожидается всего от 3 до 8 градусов тепла - кстати, еще пару дней назад ночной прогноз был чуть более теплым, обещали 4-9 градусов.

Днём в Кузбассе прогнозируют от 17 до 22 градусов тепла. В отдельных территориях пройдут дожди, также ожидаются грозы и туманы.

Ночью скорость ветра составит 3-8 метров в секунду, ожидаются порывы до 13 метров в секунду. Днем ожидается усиление ветра до 5-10 метров в секунду, с порывами до 16 метров в секунду.

В Кемерове в ночь на 21 июня прогнозируется 5-7 градусов тепла. Днём потеплеет до 18-20 градусов, но будет дождливо.