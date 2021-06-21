Кузбасская больница приостановила выездные приемы врачей из-за COVID-19. Фото: Instagram/okb_kemerovo.

Кузбасская клиническая больница им. С. В. Беляева приостановила в связи с эпидемиологической ситуацией выездные приемы наших врачей. Информация была размещена 21 июня в соцсетях медицинского учреждения. Уточним, что дата возобновления выездных консультаций неизвестна.

На прошлой неделе в пяти районах региона специалисты провели выездные приемы. Детские невролог, пульмонолог, офтальмолог, ревматолог, эндокринолог проконсультировали 291 маленького пациента. Взрослые специалисты, в том числе гастроэнтеролог, оториноларинголог, невролог, пульмонолог, офтальмолог, приняли 165 пациентов.

В результате у 28 жителей Кузбасса заболевание выявили впервые именно благодаря приезду врачей. 61 человек направили на дополнительное обследование, 81 пациенту рекомендовали госпитализацию в профильное отделение больницы.