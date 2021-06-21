Республика Хакасия передаст часть территории Кузбассу. Фото: Instagram/minimushchestvorh.

В Хакасии состоялось заседание по вопросу рассмотрения вариантов прохождения границы между республикой и Кузбассом в районе поселка Полуторник. Об этом сообщили в министерстве имущественных и земельных отношении Республики Хакасия.

Во время заседания рассматривали различные варианты прохождения границы, и пришли к однозначному выводу о передаче территории Республики Хакасия в районе поселка Полуторник в Кемеровскую область. При условии, что Кузбасс передаст свою часть территории. В результате обмен будет происходить равноценно.