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Общество21 июня 2021 7:35

Республика Хакасия передаст часть территории Кузбассу

Произойдет равноценный обмен
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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Республика Хакасия передаст часть территории Кузбассу. Фото: Instagram/minimushchestvorh.

Республика Хакасия передаст часть территории Кузбассу. Фото: Instagram/minimushchestvorh.

В Хакасии состоялось заседание по вопросу рассмотрения вариантов прохождения границы между республикой и Кузбассом в районе поселка Полуторник. Об этом сообщили в министерстве имущественных и земельных отношении Республики Хакасия.

Во время заседания рассматривали различные варианты прохождения границы, и пришли к однозначному выводу о передаче территории Республики Хакасия в районе поселка Полуторник в Кемеровскую область. При условии, что Кузбасс передаст свою часть территории. В результате обмен будет происходить равноценно.