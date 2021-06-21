Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 21 июня. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Оперштаб области опубликовал новую статистику по коронавирусу.

За минувшие сутки сразу 129 кузбассовцев заразились инфекцией. Теперь общее число заболевших составляет 38 682 человек. Общее число умерших - 779, за минувшие сутки четверо скончались.

Вместе с этим еще 72 пациента выздоровели. Таким образом, общее число вылечившихся достигло 37 040 человека. Всего в регионе медицинскую помощь получают 863 пациента с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 3192 человек.