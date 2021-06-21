Названы территории Кузбасса, где выявили 129 новых случаев коронавируса

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 21 июня. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Кузбассе, по данным оперштаба, за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 129 человек.

Больше всего случаев зарегистрировано в Кемерове - 31 зараженных. На втором месте Междуреченск - 19 пациентов. В Юрге - 13 заболевших. По десять – в Новокузнецке и Осинниках. Семь в Кемеровском МО. Шесть человек в Яшкинском МО. По четыре – в Анжеро-Судженске, Киселевске, Мысках. По три – в Березовском, Ленинске-Кузнецком, Прокопьевске, Гурьевском МО, Юргинском МО. По два – в Крапивинском МО и Новокузнецком МР. По одному – в Белове, Калтане.

Всего за весь период в Кемеровской области зарегистрировано 38 682 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 37 040 выздоровели, 779 скончались, 3192 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.