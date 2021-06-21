В Кузбассе число умерших с COVID-19 возросло до 779 человек Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

За минувшие сутки в Кузбассе умерли четыре пациента с коронавирусом. Об этом сообщил региональный оперштаб.

У всех четверых умерших развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. У новокузнечанки 1946 года рождения болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. У жительницы Гурьевска 1938 года рождения болезнь была также на фоне патологии сердечно-сосудистой системы и сахарного диабета.

У жительницы Анжеро-Судженска 1934 года рождения болезнь проходила на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы, сахарного диабета, хронической болезни почек. У кемеровчанки 1936 года рождения развилась болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, хронической болезни почек, сахарного диабета.

Таким образом, общее число умерших с COVID-19 в регионе выросло до 779 человек.