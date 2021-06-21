В Кемерове изменится работа светофора на перекрестке. Фото: Администрация города Кемерово.

В Кемерове на пересечении проспекта Притомского и улицы Волгоградской с 22 июня изменится режим работы светофора. Будет действовать новая схема пофазного разъезда для повышения безопасности и удобства движения транспорта. Об этом сообщили в горадминистрации.

Во время первой фазы зеленый сигнал будет гореть для транспорта по проспекту Притомскому, движение пешеходов через улицу Волгоградская, без дополнительной стрелки. Вторая фаза - зеленый сигнал транспортный по проспекту Притомскому с дополнительной стрелкой, но без сигнала, разрешающего переходить пешеходам дорогу.

Третья фаза - зеленый сигнал транспортный по проспекту Притомскому от бульвара Строителей без пешеходов. Четвертая фаза - зеленый сигнал транспортный по улице Волгоградская, движение пешеходов через проспект Притомский с дополнительной стрелкой направо с проспекта Притомский.