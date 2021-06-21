Россельхозбанк: к 2030 году каждая десятая покупка продуктов будет совершаться через онлайн-каналы

Пандемия и связанные с ней ограничения на передвижения привели к резкому росту популярности цифровых сервисов по продаже и доставке продуктов питания, а в перспективе следующих десяти лет через онлайн-каналы будет реализовываться до 10% всех продовольственных товаров на российском рынке.

По оценке Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка, доля продуктов питания, продаваемая через современные цифровые каналы, увеличится с текущих 1-2% до 8-10% к 2030 году. Прежде всего, этому будут способствовать сокращение логистической цепочки от производителя к потребителю, что позволяет предложить более привлекательные ценовые условия.

«Покупка через цифровые каналы позволяет избежать импульсивных покупок, на которые традиционно приходится немалая часть «чека» в супермаркетах», - поясняют в Центре отраслевой экспертизы Россельхозбанка.

Кроме того, в пандемию усилился тренд на более внимательное отношение к своему здоровью, который проявляется во внимании к качеству потребляемой продукции. По мнению экспертов банка, цифровые форматы в перспективе могут стать основным каналом сбыта в первую очередь продукции небольших фермерских хозяйств, у которых нет возможности инвестировать значительные средства в складские и логистические мощности.

«Кроме того, в случае с фермерами знание производителя «в лицо» способно удовлетворить запрос потребителя на соответствие продукции экологическим стандартам и стандартам качества», - прогнозируют в Центре отраслевой экспертизы Россельхозбанка.

За десять лет с 2010 по 2020 годы производство в РФ фермерской продукции выросло в 5 раз, до 873,4 миллиарда рублей, а доля фермеров в общем объеме производства - в два раза, до 14% с 7%.

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