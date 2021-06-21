Власти Кузбасса рассказали, как будут проходить выпускные в условиях COVID-19. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Власти Кузбасса сообщили об организации проведения выпускных вечеров в условиях COVID-19. Соответствующие распоряжение появилось в электронном бюллетене правительства Кемеровской области, которое подписал Сергей Цивилев.

Выпускные вечера в регионе запланированы на 26 июня. Указано, что место проведения торжественных мероприятий в закрытых помещениях или на открытом воздухе зависит от погодных условий. Также не допускают объединение классов в закрытых помещениях. Общие торжественные мероприятия рекомендуют проводить на открытом воздухе.

Кроме того, если празднество будет в закрытом помещении необходимо провести генеральную уборку с использованием дезинфицирующих средств в соответствии с инструкциями по применению в режимах, эффективных при вирусных инфекциях.

Также должны быть доступны кожные антисептики для обработки рук, на входе будут измерять температуру. Участников торжественного мероприятия с повышенной температурой не допустят к празднику. Масочный режим необходимо соблюдать всем участникам.