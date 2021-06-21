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Бизнес-новости Кемерова21 июня 2021 14:52

Россельхозбанк предлагает приобрести залоговое сельхозимущество на площадке «Свое фермерство»

Представлено более тысячи предложений сельхозтехники по ценам ниже рыночных
Яков КРЫМСКИЙ
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Залоговое имущество стало доступно для покупки на площадке «Свое Фермерство». В постоянно пополняющемся каталоге уже сегодня представлено более тысячи предложений сельхозтехники и залогового оборудования по ценам ниже рыночных.

Новая опция, доступная в экосистеме Свое Фермерство - приобретение залогового имущества - позволит пользователям покупать комбайны, тракторы, сеялки, косилки, посевные комплексы, системы орошения и другое сельхозоборудование со значительным дисконтом.

Ознакомиться с полным перечнем залогового имущества можно на сайте Свое Фермерство в разделе каталога «Залоговое имущество». В каталоге – только подходящее для нужд агробизнеса имущество. Здесь представлено свыше 900 предложений залоговой техники и более 130 предложений залогового оборудования. На текущий момент в каталоге представлено оборудование и техника из 46 регионов России. Пользователям доступен поиск имущества по производителю, стране изготовителя, а также настройки приемлемого ценового диапазона.

«В залоговом имуществе зачастую встречаются и автомобили, и помещения, однако в экосистему Свое Фермерство мы интегрировали только те предложения, которые могут быть актуальны фермерским хозяйствам и предприятиям АПК с точки зрения развития бизнеса - это, главным образом, с/х техника и оборудование», — рассказала директор Центра развития финансовых технологий РСХБ Елена Батурова.

Отмечается, что преимущество залогового имущества, в частности техники, прежде всего в его цене, часто залоговую технику можно приобрести даже дешевле, чем б/у.

Партнерский материал.

Генеральная лицензия Банка России N3349 (бессрочная)