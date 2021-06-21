В Кемеровскую больницу поступило оборудование почти 20 миллионов. Фото: АПК.

В Кемеровскую городскую клиническую больницу №4 поступили флюорографическая установка и цифровой маммограф. Общая стоимость оборудования почти 20 миллионов рублей.

«Повышение качества медицинского обслуживания в регионе — один из приоритетов деятельности правительства Кузбасса. Важно, чтобы высокотехнологичная медицинская помощь была доступна как можно большему количеству людей. Благодаря удобному расположению поликлиники, в которой установлено новое оборудование, пройти исследования смогут жители Южного и близлежащих районов», — отметил губернатор Сергей Цивилев.

Преимущества цифрового флюорографа в очень низком уровне облучения и оперативности расшифровки данных. На нем можно делать от 60 до 80 исследований в смену.

Цифровой маммограф обеспечивает высококачественное рентгеновское изображение, необходимое для точной диагностики и выявления ранних стадий рака. Новое оборудование обладает высокой производительностью.