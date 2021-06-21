В Кузбассе открылась выставка, посвященная семье Федора Достоевского

Фото: АПК.

В Кемерове в Музыкальном театре Кузбасса имени Александра Боброва открылась выставка выставка, посвященная семье Федора Достоевского. Кроме того, там проходит Всероссийская научно-практическая конференция «Творчество Ф.М. Достоевского и современный культурный процесс».

На выставке представлены портреты Достоевского, его родственников и близких, а также виды мест, связанные с памятными событиями его семейной жизни.

Выставка продолжит работу в Литературно-мемориальном музее писателя в Новокузнецке, затем отправится по туристическому маршруту.

В Кемеровской области в течение года пройдут областные гастроли спектакля «Мальчики» Новокузнецкого драматического театра по роману романа Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы», праздник улицы Достоевского, конкурсы, велопробеги, пленэры, кинопоказы, театрализованные представления.

Откроет череду мероприятий 30 июня литературно-театральный марафон «Дни Достоевского в Кузбассе». Проведение этих мероприятий стало возможным благодаря федеральному гранту из Российского фонда культуры.