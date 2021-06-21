В Кузбассе Лев помог раскрыть кражу цветмета

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

Подарок к профессиональному празднику сделал себе и хозяину - младшему инспектору-кинологу УМВД России по городу Кемерово Ивану Уфимцеву - пятилетний служебный пес по кличке Лев.

В полицию поступило сообщение о краже комплектующих с технологических железнодорожных путей. На место выехала следственно-оперативная группа отдела полиции «Южный», а также кинолог с собакой. В месте, где железнодорожное полотно на территории предприятия оказалось разукомплектовано, Лев уверенно взял след. Через полтора километра была замечена подозрительная пара - мужчина и женщина. При виде приближающихся полицейского с собакой они бросили рюкзаки и попытались скрыться в лесополосе, но были задержаны. Выяснилось, что подельники похитили детали, содержащие цветной металл, чтобы сдать в пункт приема. Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Согласно санкциям данной статьи, максимальное наказание составляет 5 лет лишения свободы.

Сегодня, 21 июня, кинологические подразделения МВД России отмечают 112 лет со дня образования. Служебно-розыскные собаки используются при поиске наркотиков, психотропных и взрывчатых веществ, помогают конвоировать подозреваемых и обвиняемых, работают на мероприятиях по охране общественного порядка. Кроме того, четвероногие питомцы применяются для раскрытия преступлений по горячим следам и поиска без вести пропавших людей.

Кинологическая служба кузбасской полиции насчитывает 225 собак. С начала текущего года с их помощью раскрыто более 150 преступлений.