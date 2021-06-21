В кузбасском селе появилось искусственное футбольное поле

Фото: пресс-служба АПК

После масштабной модернизации в селе Атаманово открыли футбольное поле с искусственным покрытием. Оно - первое подобное в Новокузнецком муниципальном в районе. Финансирование приобретения, подготовки и укладки футбольного покрытия составило 12,5 млн рублей. Средства выделили спонсоры.

Как уточнили в местной администрации, новый газон отвечает всем требованиям и позволит проводить как официальные матчи разного уровня, так и тренировки детских и взрослых групп. Также будет открыто отделение по футболу в детско-юношеской спортивной школе Новокузнецкого района. В этом году на стадионе еще обновят покрытие беговых дорожек и оборудуют площадку для подготовки и выполнения норм ГТО.

После торжественного открытия поля прошла первая игра - в рамках чемпионата Кузбасса по футболу сыграли хозяева из «Колоса» и киселевский «Шахтер». Итог - ничья со счетом 1:1.