Кузбасские полицейские сходили в «Ночь»

Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области

По распоряжению начальника ГУ МВД России по Кемеровской области генерал-лейтенанта полиции Игоря Иванова во всех городах, районах и муниципальных округах региона проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Ночь - Район». Его основная цель - предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, выявление административных правонарушений, совершаемых в жилом секторе, на улицах и в иных общественных местах.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Кемеровской области, результатом проведенной работы стало пресечение около 1400 различных административных правонарушений. Кроме того, участники оперативно-профилактического мероприятия проверили около 1000 граждан, находящихся под административным надзором, более 800 мест массового пребывания граждан, 160 ломбардов, комиссионных магазинов и иных мест возможного сбыта похищенного. Например, Прокопьевске полицейские задержали 25-летнего мужчину и 19-летнюю женщину, которые находились в федеральном розыске за совершение краж.

После проверки питейных и развлекательных заведений и мест реализации алкогольной продукции было изъято более 12 тысяч литров алкоголя. Жителям региона вручено около 8000 профилактических памяток.

В операции приняли участие около 2600 человек: сотрудники органов внутренних дел, бойцы Росгвардии, народные дружинники, казаки, работники частных охранных организаций и члены общественных советов при территориальных органах внутренних дел.