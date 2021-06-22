Кузбасс присоединился к Всероссийской акции «Свеча памяти»

Фото: «Комсомольская правда»

Каждый год в ночь с 21 на 22 июня по всей России зажигаются свечи в память о тех, кто погиб в Великой Отечественной войне, защищая нашу мирную жизнь. Памятные акции, по информации пресс-службы администрации Правительства Кузбасса, прошли и во всех муниципалитетах Кузбасса.

Так, в Промышленновском округе зажгли свечи в 33 населенных пунктах на мемориалах, памятниках и обелисках.

В Калтане памятная акция состоялась у обелиска Воинам-землякам. Память погибших и пропавших без вести пришли почтить ветераны войн и труда, активисты детских и молодежных общественных объединений, а также неравнодушные горожане. Выпускники 2021 года зажгли свои свечи в память о сверстниках, выпускниках 1941 года, погибших, защищая Родину.

В разных районах Белова из горящих свечей горожане выкладывали слова «Помним», «Чтим», «Гордимся», а также фигуры Вечного огня, звезд и журавлей.

В Юрге акция прошла на площади Мемориального комплекса памяти юргинцев, погибших за Родину в 1941-1945 годах. Волонтеры Победы зажгли свечи и выложили из них дорогу к Мемориалу.