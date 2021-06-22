Шорцы Кузбасса отметили национальный праздник «Албыга-Пайрам»

Фото: пресс-служба администрации Правительства Кузбасса

В село Сарбала, что в переводе с шорского языка означает «желтый ребенок», приехали делегации Калтана, Междуреченска, Мысков, Новокузнецка, Осинников, и Таштагола, которые представили свои родовые станы, национальные блюда и изделия декоративно-прикладного искусства. Прошли разнообразные конкурсы и традиционные для коренных народов региона спортивные состязания. Богатыри соревновались в национальной борьбе «Куреш», перетягивании каната, метании камня, стрельбе из лука, беге, мини-футболе.

Праздник был посвящен 300-летию Кузбасса, его участники отмечены дипломами и ценными подарками.