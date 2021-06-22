Из Кемерова планируют возобновить авиарейсы в Турцию. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Из Кемерова планируют возобновить авиарейсы в Турцию с 22 июня. Росавиация сообщает, что авиакомпании, при наличии разрешения и соответствующих международных договоренностей, смогут возобновить полеты в Турцию из 32 городов России.

Напомним, что с 15 апреля Россия ограничила полеты из-за роста числа заболевших в Турции. Рейсы сократили до двух в неделю, их выполняют «Аэрофлот» и Turkish Airlines. Воздушные суда S7 Airlines начнут курсировать с 10 июля между Москвой и Антальей.

Полетную программу в Турцию планирует расширить «Аэрофлот». Возобновить полеты туда хотят Royal Flight, S7, «Победа» и Utair.