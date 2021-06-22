В Кемеровской области появятся бесковидные зоны

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Об этом сообщил губернатор Сергей Цивилев.

На этих территориях, как предполагается, не будут действовать коронавирусные ограничения.

- Мы проговорили со всем бизнесом, что мы создаем бесковидные зоны. В нашем понимании бесковидные зоны - это зоны, в которых все сотрудники предприятий вакцинированы. Мы уже всем объявили, что ограничения на эти зоны накладываться не будут, - рассказал глава региона в интервью одному из федеральных телеканалов.

В приоритете у властей сейчас создание как можно большего количества подобных зон. А для тех предприятий, которые не смогут получить такой статус, будут, как и во всем регионе, по-прежнему накладываться коронавирусные ограничения.

Отметим, что по данным губернатора, поставили прививки уже более 320 тысяч кузбассовцев. Запас вакцины составляет свыше 30 тысяч доз, еще более 70 тысяч Кузбасс должен получить на днях.

- Вакцинация идет за счет федерального бюджета. В то же время нам пришлось начать использовать резервные средства, заложенные в бюджет региона на преодоление последствий пандемии, - уточнил Сергей Цивилев на своей странице в соцсетях.