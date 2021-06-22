Коронавирус в Кузбассе: названы территории с новыми заболевшими

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Впервые за долгое время в регионе выявлено в течение суток более 130 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

По данным оперативного штаба, на утро 22 июня заболели еще 138 жителей. По территориям расклад такой: Кемерово - 32, Юрга - 14, Междуреченск - 12, Новокузнецк - 11, Осинники - 8, Кемеровский муниципальный округ - 7, Калтан, Мыски и Прокопьевск - по 6, Белово и Киселевск - по 5, Березовский, Крапивинский муниципальный округ и Юргинский муниципальный округ - по 4, Промышленновский муниципальный округ и Яшкинский муниципальный округ - по 3, Анжеро-Судженск и Ленинск-Кузнецкий - по 2, Полысаево, Тайга, Гурьевский муниципальный округ и Топкинский муниципальный округ - по 1.

За прошедшие сутки 69 пациентов выздоровели. Всего в Кузбассе с начала пандемии 37109 человек вылечились от коронавируса.

Медицинскую помощь продолжают получать 929 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 3444 человек.