Всю неделю в Кузбассе будут бушевать грозы

Фото: Вячеслав АЙКИН.

Синоптики Кемеровского гидрометцентра рассказали о погоде на предстоящей неделе. Согласно их прогнозу, погода особо баловать кузбассовцев не будет. Так, во вторник, 22 июня, днем на улице будет всего +14...+19 градусов (южнее до +24). Скорость юго-восточного ветра составит 5-10 метров в секунду, а отдельных порывов – до 18 метров в секунду.

В ночь на среду, 23 июня, будет всего +5… +10 градусов. Днем не так и сильно, но теплее: +14… +19, местами до +24 градусов. Ветер сменит направление на юго-западное и станет чуть слабее: 4-9 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.

В четверг и пятницу без существенных изменений. Ночью все те же +5…+10 градусов, днем опять +14… +19, и местами до +24.

Кроме того, каждый день по области будут идти кратковременные дожди и грозы.