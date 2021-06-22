В Кузбассе число умерших с COVID-19 возросло до 782 человек

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По данным оперативного штаба, от коронавирусной инфекции за минувшие сутки скончались еще три жителя области. Всем им было больше семидесяти лет.

У всех больных развилась двусторонняя полисегментарная пневмония, которая протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. У женщины 1933 года рождения из Ленинска-Кузнецкого и у березовчанина 1940 года рождения были также патологии центральной нервной системы. А кемеровчанка 1937 года рождения еще болела сахарным диабетом.

Таким образом, на 22 июня общее число умерших с COVID-19 в регионе достигло 782 человек.