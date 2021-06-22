Кемеровчанка поверила псевдобанкиру и лишилась миллиона

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

За последнюю неделю органы полиции Кемеровской области фиксируют уже третий факт мошенничества, когда жители региона лишаются крупных денежных средств. Причем с миллионными суммами они расстаются фактически добровольно, откликаясь на телефонные звонки лже-сотрудников «банков».

Очередной потерпевшей стала 36-летняя кемеровчанка. В дежурной части отдела полиции «Рудничный» она рассказала, что неизвестный, представившийся сотрудником банка, сообщил ей, будто мошенники пытаются оформить на ее имя крупный заем и порекомендовал в кратчайшее время переоформить заявку, а полученные средства перевести на «безопасный счет». Кемеровчанка послушалась совета, взяла кредиты в двух банках и совершила 17 операций по переводу денежных средств на общую сумму около 1 150 000 рублей. После этого мошенник перестал выходить на связь.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области, сейчас сотрудники уголовного розыска проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». По ней преступнику может грозить до 10 лет лишения свободы.