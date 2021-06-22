Власти рассказали, можно ли выбрать вакцину в пунктах вакцинации Кузбасса. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В правительстве Кузбасса состоялся брифинг по эпидемиологической ситуации. Многих интересует вопрос: предоставляется ли выбор вакцины в пунктах вакцинации в Кемеровской области?

Как рассказала замминистра здравоохранения Кузбасса Оксана Абросова, что 366 тысяч доз вакцины предоставлено, из которых 4860 доз ЭпиВакКорона, 2340 доз КовиВак. Разошлись практически все ЭпиВакКорона и КовиВак. Отмечается, что Спутник V в наличии в медицинских организациях.

«Если в поликлинике в наличии несколько вакцин, тогда будет предложен выбор», - уточнила замминистра здравоохранения Кузбасса Оксана Абросова.