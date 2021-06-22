Власти Кузбасса сообщили о мерах стимулирования за вакцинацию от COVID-19. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В правительстве Кузбасса состоялся брифинг по эпидемиологической ситуации. Сообщили о мерах стимулирования, которые вводят отдельные организации для вакцинированных сотрудников от COVID-19. Замминистра здравоохранения Кузбасса Оксана Абросова рассказала, что речь идет о государственных предприятиях.

Оксана Абросова уточнила, что промышленные предприятия, торговые сети дают сотрудникам бесплатный день вакцинации — в первый день прививки и во второй. Также, кто-то стимулирует дополнительным днем к отпуску, кто-то лотереями, скидками.