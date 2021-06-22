В Кузбассе зарегистрировали редкий случай укуса клеща. Фото: Instagram/okb_kemerovo.

В Кузбасской клинической больнице имени С.В. Беляева рассказали, что к ним обратился подросток, которого укусил клещ в нижнее веко. Медицинский персонал сообщил, что данный случай является редким.

Также уточняют, что с наступлением лета жители Кузбасса чаще выезжают на природу, из-за чего участились случаи нападения клещей. Кузбассовцам напомнили быть внимательными и помнить, что самостоятельное удаление укусов в веко и зону рядом с глазом небезопасно.