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Общество22 июня 2021 12:04

Минтранс Кузбасса прокомментировал открытие авиарейсов в Турцию

Возобновление авиасообщений с 22 июня
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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Минтранс Кузбасса прокомментировал открытие авиарейсов в Турцию.

Минтранс Кузбасса прокомментировал открытие авиарейсов в Турцию.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Минтранс Кузбасса прокомментировал возобновление авиарейсов в Турцию с 22 июня. Уточняется, что первые рейсы из аэропорта Кемерово выполнит авиакомпании Royal Flight 23 июня в 05.00 и Azur Air 26 июня в 03.25. Для полетов будут использовать воздушные суда Boeing 757-200 вместимостью 235 человек.

Для поездки в Турцию туристам нужно будет предоставить любой из следующих документов:

1. результат ПЦР-теста на коронавирус. Анализы сдают в течение 72 часов до прибытия в страну;

2. сертификат о полном курсе вакцинации от COVID-19. Его необходимо получить минимум за 14 дней до въезда.

3. документ, который доказывает, что пассажир переболел коронавирусом в течение шести месяцев до путешествия и выздоровел;

4. результат антиген-теста. Его получают в течение 48 часов до въезда в страну.

Детям до 6 лет делать тесты на коронавирус и сертификат о вакцинации не нужно. Кроме того, туристам в течение 72 часов до вылета в Турцию необходимо заполнить специальную форму на портале register.health.gov.tr.

Ранее сообщалось, что возобновились авиарейсы в Турцию из 32 городов России, включая Кемерово.