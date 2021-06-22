Мобильный оператор Tele2 запустил новую услугу для бизнес-клиентов компании

Фото: пресс-служба Tele2.

Услуга по контролю транспорта позволяет получать онлайн-уведомления и подробные отчеты о маршрутах и остановках авто, о расходе топлива и скоростном режиме. Текущее местоположение транспортных средств обозначается на карте, которую можно посмотреть с компьютера, планшета или телефона. Это позволяет планировать маршрут с учетом загруженности дорог. Также сервис помогает выявлять склонных к риску водителей и отслеживать техническое состояние автомобилей и их неисправности. Кроме того, руководитель может отправлять сотрудникам сообщения, задачи, напоминания.

Сервис для координации работы разъездных сотрудников также доступен на любых устройствах. Специальное приложение собирает информацию о перемещении выездных сотрудников, количестве посещенных ими объектов и многое другое. Также клиентам доступна система автопланирования, которая распределит задачи автоматически с учетом всех важных критериев, таких как геозоны, графики работы, приоритеты.